00:05, 23 декабря 2025Мир

В Дании призвали пересмотреть соглашение о военных базах США

Депутат Драгстед: Необходимо пересмотреть соглашение о военных базах США в Дании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl / Reuters

Член датского парламента Пелле Драгстед призвал власти страны пересмотреть соглашение с США, позволяющее Вашингтону размещать военные базы в Дании. Об этом сообщает канал TV 2 Nyheder.

Такое заявление он сделал на фоне назначения Соединенными Штатами спецпосланника по Гренландии. Депутат указал на необходимость ускорения темпов снижения зависимости Копенгагена от США. Он также предложил прекратить все закупки американской военной техники.

Ранее губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный 22 декабря президентом США Дональдом Трампом спецпосланником по Гренландии, заявил о планах на присоединение арктического острова к США. Это вызвало возмущение в Копенгагене. В свою очередь, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился и указал, что вызовет американского посла для дальнейших разъяснений.

