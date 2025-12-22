Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:23, 22 декабря 2025Спорт

В Госдуме назвали главные события года в российском спорте

Журова: Рекорд Овечкина и победы Мельниковой — главные события года в спорте
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-Imagn / Reuters

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала главные события года в российском спорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшая конькобежка выделила рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Если мы говорим про мировой масштаб, это крутое событие! Рекорд держался десятилетиями и был побит нашим спортсменом», — заявила Журова.

Она также обратила внимание на победы гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира. «С тем психологическим давлением, которое на нее было оказано, она взяла и вырвала звание чемпионки мира», — отметила Журова.

6 апреля этого года Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

На чемпионате мира 2025 года по спортивной гимнастике в Индонезии Мельникова завоевала два золота и одно серебро. Она победила в многоборье и опорном прыжке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok