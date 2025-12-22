Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:03, 22 декабря 2025Наука и техника

В Испании оценили российские «танки-одуванчики»

20 Minutos: Защита «одуванчик» прикроет российские танки от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пассивная защита типа «одуванчик», которую начали получать российские танки, способна прикрыть бронетехнику от ударов дронами-камикадзе. Эффективность конструкции оценило испанское издание 20 Minutos.

«Новая разработка будет оберегать танки и другую дорогостоящую бронетехнику за счет стержней, которые фиксируются на корпусе. Предполагается, что они частично изготовлены из гибкого материала, который легко собрать в разветвленную конструкцию, повторяющую контуры брони», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что защита типа «одуванчик» может стать более эффективной альтернативой знаменитым «мангалам» из тяжелых решеток и сплошных стальных экранов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в декабре стало известно, что российскую бронетехнику начали оснащать антидроновой защитой «одуванчик». На машинах крепят модульные разветвленные конструкции из стеклопластика, напоминающие цветок. Такие изделия легче металлических экранов, а при перемещении среди деревьев они не повреждаются благодаря гибкости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok