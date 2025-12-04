Реклама

Наука и техника
16:36, 4 декабря 2025Наука и техника

Танки России защитили «Одуванчиками»

Российские боевые машины начали получать противодроновую защиту «Одуванчик»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бронированные боевые машины, в частности, танки, начали получать пассивную противодроновую защиту «Одуванчик». Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

По данным издания, защита представляет собой напоминающие одуванчик модульные стеклопластиковые конструкции, которые, благодаря своей гибкости, не повреждаются при перемещении среди деревьев. Другим преимуществом Одуванчика, по сравнению с металлической конструкцией, является его легкость.

В ноябре «Российская газета» заметила в зоне специальной военной операции очередной российский «танк-еж» с антидроновой защитой из расплетенных металлических тросов.

В октябре Telegram-канал «Черные гусары» написал, что Вооруженные силы Украины начали обваривать бронетехнику стальными прутьями, превращая машины в «ежей».

