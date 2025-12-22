Реклама

11:34, 22 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле отреагировали на отказ Алиева посетить Петербург

Песков: Кремль с пониманием относится к отмене поездки Алиева в Санкт-Петербург
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Кремль с пониманием относится к тому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет посетить Санкт-Петербург и неформальный саммит стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы абсолютно с пониманием относимся, действительно, у глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года», — заявил Песков.

Ранее государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ сообщило, что Алиев пропустит неформальный саммит СНГ из-за плотного рабочего графика. При этом агентство подчеркнуло, что официальный Баку регулярно участвует и придает большое значение мероприятиям СНГ и сотрудничеству в рамках объединения.

