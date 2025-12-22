Реклама

15:51, 22 декабря 2025Мир

В МИД России высказались о заявлениях США по ядерным испытаниям

Рябков: Россия имеет право зеркально реагировать на ядерные испытания США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия имеет право зеркально реагировать на возвращение США к ядерным испытаниям. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность–2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке международного-дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что российское руководство продемонстрировало решимость в ответ на двусмысленные заявления относительно потенциального расширения Вашингтоном испытательной ядерной деятельности.

«Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально», — подчеркнул дипломат.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия неукоснительно придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако в случае возобновления испытаний в США последуют адекватные ответные меры.

