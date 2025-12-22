Реклама

Экономика
18:53, 22 декабря 2025Экономика

В Москве заметили пасущихся на траве куриц

В московском районе Коммунарка заметили пасущихся на траве куриц
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В московском районе Коммунарка заметили пасущихся на траве куриц. Видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка Москвы».

На кадрах 7 куриц разного окраса стоят неподалеку от забора и ищут в траве пропитание. На заднем фоне расположен многоквартирный дом.

Ранее жители дома на 2-й Пугачевской улице района Преображенское в Москве обнаружили у себя в подъезде курицу. Животное располагалось в картонной коробке, рядом стояла миска с водой и кормом.

Тем временем в Подмосковье девушка решила подселить к себе корову. Изначально животное находилось в коровнике, но переместилось в дом во время ремонта там. Корову продолжили пускать в дом и после ремонтных работ в сарае. Вместе с питомицей члены семьи готовят, едят и отдыхают, а на ночь отводят обратно в коровник.

    

