Мир
13:40, 22 декабря 2025Мир

В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

НАТО: В лесах юго-восточной Польши создан новый учебный лагерь ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Североатлантический альянс объявил о создании нового учебного лагеря для Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного в лесах на юго-востоке Польши. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице НАТО в социальной сети X.

«В глубине лесов юго-восточной Польши украинские солдаты проходят интенсивную подготовку в новом лагере, созданном норвежской армией при поддержке семи других союзников по НАТО», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что парламент Черногории дал согласие на отправку черногорских военных для участия в миссии НАТО по обучению военных ВСУ и оказанию им помощи в области безопасности. Уточняется, что черногорскому парламенту предстоит одобрить и соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.

