Культура
21:39, 22 декабря 2025Культура

В Осетии зрители ушли с «Отелло» из-за песен Басты

Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Repubblica Alania

Зрители остались недовольны постановкой «Отелло» в Осетинском театре имени Тхапсаева. Об этом сообщает местный Telegram-канал Repubblica Alania.

По информации источника, некоторые зрители покинули зал прямо во время премьеры спектакля. Сообщается, что постановка является новой оригинальной интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира. В частности, в ней звучат некоторые современные песни, например, композиции рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

Кроме того, часть зрителей посчитала вульгарными некоторые костюмы и действия актеров на сцене. В частности, их смутили откровенные сцены с одной из героинь. Они сообщили журналистам, что такие вольные трактовки классических сюжетов «недостойны сцены» и «опошляют» произведения.

Ранее стало известно, что в Башкирском театре оперы во время постановки «Севильский цирюльник» прозвучала песня певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, «За деньги да» на итальянском языке.

