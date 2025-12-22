В правительстве Москвы рассказали о строительстве нового участка МСД

Глава департамента Десятков: Новый участок МСД улучшит доступность 5 районов

Благодаря новому участку Московского скоростного диаметра (МСД) будут перераспределены автомобильные потоки и снизится транспортная нагрузка на Каширское шоссе, Пролетарский проспект и Кавказский бульвар, а также улицы Бакинскую, Липецкую, Кантемировскую и Луганскую, которые предпочитают в качестве альтернативных маршрутов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Василий Десятков.

«В настоящее время работы развернуты на всех участках дополнительного маршрута Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Завершить строительство мы планируем в 2026 году. С вводом этого участка МСД повысится эффективность диаметра на юге столицы, а также улучшится транспортная доступность сразу пяти районов Москвы — Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Орехова-Борисова Северного», – отметил Василий Десятков.

Сейчас, в частности, идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода через пути второго Московского центрального диаметра. Ранее для путепровода смонтировали железобетонные опоры. Одновременно на этом участке возводят дополнительно несколько эстакад на МСД и тоннель под Бакинской улицей.

Реализация проекта завершит формирование юго-восточного участка скоростного диаметра, соединив шестой и восьмой участки трассы с выездом на Бакинскую улицу и с последующим выездом на трассу М-4 «Дон», что обеспечит тем самым комфортное и безопасное движение автотранспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог вдоль путей МЦД-4 в Очакове-Матвеевском.

