В России решили не осложнять иностранным компаниям уход из страны

Моисеев: Минфин не планирует ужесточать требования к бизнесу по уходу из РФ

Минфин не планирует ужесточать требования к бизнесу по уходу из России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам представителя ведомства, осложнять выход из активов в России не собираются. Условия таких сделок и без того стало соблюдать труднее. Например, сложнее стало выплачивать иностранному участнику стоимость отчуждаемого актива.

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов вырос с 50 до 60 процентов еще в октябре 2024 года. Взнос в федеральный бюджет вырос до 35 процентов от рыночной стоимости активов. Четверть должны перечислить в первый месяц после сделки, пять процентов — через год, еще пять — в течение двух лет.

Как ранее отмечал управляющий директор Salut Advisory Евгений Пенкин, летом иностранные компании стали все чаще сталкиваться с трудностями при продаже собственного бизнеса в России. Подобные проблемы возникают на фоне снижения интереса инвесторов к покупке такого рода активов. В последнее время это вызвано в том числе падением прибыли ряда иностранных компаний в РФ, пояснил эксперт.