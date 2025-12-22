Реклама

17:02, 22 декабря 2025Россия

В России спрогнозировали обострение внутреннего конфликта ЕС с тремя странами альянса

Сенатор Пушков: Конфликт в Евросоюзе из-за Украины примет более острые формы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В России спрогнозировали обострение внутреннего конфликта Евросоюза (ЕС) из-за Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

По мнению политика, конфликт с Венгрией, Чехией и Словакией может принять более острые формы из-за того, что эти три страны отказались участвовать в выделении 90 миллиардов евро Украине.

«Конфликт даже расширится, поскольку будет перенесен на другие направления политики ЕС, прежде всего, на курс его руководства на подготовку к войне с Россией. [Глава Европейской комиссии Урсула] Фон дер Ляйен и [канцлер Германии Фридрих] Мерц не отступятся — это их кровная политическая платформа, однако Будапешт, Братислава и, возможно, Прага не отступятся тоже», — предположил Пушков.

Он также заявил, что конфликт внутри Евросоюза окажется мощным ударом по бюджету, а также приведет к новым разногласиям с США и углубит внутренний раскол.

Ранее сообщалось, что лидеры государств — членов ЕС отказались конфисковать замороженные активы России для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

