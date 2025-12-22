Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:03, 22 декабря 2025Экономика

В России упала доходность по всем депозитам

«Финуслуги»: Средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 15,43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Доходность по всей линейке депозитов упала после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 16 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил маркетплейс «Финуслуги».

Так, средняя ставка по трехмесячному вкладу достигла 15,43 процента, уменьшившись на 0,08 процентных пункта относительно 19 декабря. Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев составила 14,57 процента (минус 0,16 процентных пункта).

Кроме того, ставка по годовому вкладу опустилась до 13,37, а по вкладу на полтора года — до 11,6 процента. Для двухлетних и трехлетних депозитов ставка достигла 11,27 и 10,73 процента соответственно.

Отмечается, что ставки снизили 6 из 20 крупнейших кредитных организаций России.

По словам аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеевой, доходность по депозитам в России уже дошла до максимума и начала уменьшаться. Впрочем, в следующем году у россиян остается возможность заработать максимально возможный процентный доход. В частности, она порекомендовала распределить депозиты по срокам, используя принцип «лестницы», то есть открывать вклады с разными сроками погашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ сделал заявление

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Умные дома для котов появились в России

    Турист был унесен внезапным течением во время купания в озере и не выжил

    Россиянам перечислили действия при повреждении машины фейерверком

    В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

    Миру предсказали дефицит продуктов

    Испанская принцесса нарушила традицию королевской семьи

    Бывший тренер «Спартака» возглавил европейский клуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok