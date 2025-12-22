В России упала доходность по всем депозитам

«Финуслуги»: Средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 15,43 процента

Доходность по всей линейке депозитов упала после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 16 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил маркетплейс «Финуслуги».

Так, средняя ставка по трехмесячному вкладу достигла 15,43 процента, уменьшившись на 0,08 процентных пункта относительно 19 декабря. Средняя ставка по вкладу на шесть месяцев составила 14,57 процента (минус 0,16 процентных пункта).

Кроме того, ставка по годовому вкладу опустилась до 13,37, а по вкладу на полтора года — до 11,6 процента. Для двухлетних и трехлетних депозитов ставка достигла 11,27 и 10,73 процента соответственно.

Отмечается, что ставки снизили 6 из 20 крупнейших кредитных организаций России.

По словам аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеевой, доходность по депозитам в России уже дошла до максимума и начала уменьшаться. Впрочем, в следующем году у россиян остается возможность заработать максимально возможный процентный доход. В частности, она порекомендовала распределить депозиты по срокам, используя принцип «лестницы», то есть открывать вклады с разными сроками погашения.