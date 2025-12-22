Реклама

Экономика
16:13, 22 декабря 2025Экономика

В России выросли продажи новых автомобилей одной британской марки

Аналитик Целиков: В России выросло число регистраций новых машин Land Rover
Марина Аверкина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России зафиксирован значительный рост спроса на автомобили британской марки Land Rover. По итогам одиннадцати месяцев этого года в стране было зарегистрировано 2573 машины бренда. Этот результат превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 24 процента. Тогда было оформлено 2074 автомобиля. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Наибольший интерес российских покупателей вызвал внедорожник Range Rover. На его долю пришлось 46,5 процента от общего числа новых проданных машин, что составляет 1196 единиц. За ним идет модель Range Rover Evoque с результатом в 698 зарегистрированных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Range Rover Sport, который был приобретен 403 раза. Эти три премиальные модели обеспечили практически 90 процентов всех продаж марки в России.

Эксперт отметил, что только 30 процентов от общего объема проданных автомобилей марки пришлось на машины, собранные в Китае.

Ранее стало известно, что прекративший деятельность в России японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в нашей стране несколько товарных знаков.

