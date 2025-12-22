В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

В России захотели сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Об этих планах заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Речь идет о 40 направлениях образования, среди которых — экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

«Если брать в процентном отношении, то это порядка 13 процентов всех платных мест», — обозначил министр.

По словам Фалькова, больше всего платных мест намерены сократить в негосударственных вузах — почти 20 процентов.

Ранее Минобрнауки выступило с предложением запретить прием на платные места в вузах в случае, если средний балл за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускника ниже 50.