Экономика
19:54, 22 декабря 2025Экономика

В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

Многоэтажный дом в Новосибирске залило кипятком
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Многоэтажный дом в Новосибирске залило кипятком, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пожарную лестницу затопило в жилом комплексе (ЖК) «Онега» на улице Тюленина, где из строя вышли три батареи из четырех. На опубликованных кадрах видно, что лестничную клетку полностью заволокло паром. Аварию устранили.

Ранее в Иркутске из-за коммунальной аварии разлилась новая река. Инцидент произошел на улице Костычева, где после прорыва затопило дорогу.

В городе Тулун Иркутской области теплотрассы не выдержали экстремальных морозов: всего за два дня на теплосетях в центре города было зафиксировано шесть порывов. Аварии произошли на улицах Ленина, Тухачевского и Павлова, подвалы местных домов затопило водой.

