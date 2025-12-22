Реклама

Мир
15:14, 22 декабря 2025Мир

В Сейме назвали бессодержательным визит Зеленского в Польшу

Вице-спикер Сейма Босак: Визит Зеленского в Польшу был бессодержательным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу не имел реального политического содержания. Такое мнение высказал вице-спикер польского сейма от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире радио Puls.

«Я не думаю, что этот визит вызвал какой-либо интерес в России, на Украине или где-либо еще за рубежом... Никаких решений не принято, ничего не объявлено», — обратил внимание политик.

Босак отметил, что Зеленский постоянно совершает поездки и проводит встречи, поэтому данному визиту не стоит придавать особого значения. Он также добавил, что, несмотря на «некоторую открытость» между главами государств, в двусторонних отношениях не произошло ничего, что можно было бы назвать «новым открытием».

Ранее Зеленский впервые встретился с критиковавшим его президентом республики Каролем Навроцким. Польский лидер поручил убрать переговорный стол перед встречей с президентом Украины. Он пояснил, что отправил Круглый стол в музей истории в Варшаве в качестве символа окончания эпохи посткоммунизма.

