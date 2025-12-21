Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:29, 22 декабря 2025Россия

В Совфеде указали на бесперспективность трат Евросоюза на Украину

Сенатор Пушков: Траты Евросоюза на Украину бесперспективны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Траты Евросоюза на Украину не только не имеют никаких перспектив, но и подрывают позиции Евросоюза на мировой арене. С таким мнением выступил в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС», — указал он.

По словам Пушкова, конфликт на Украине безнадежен для Евросоюза, однако объединение пытается выставить финансирование Киева «громким ответом» американскому лидеру Дональду Трампу, который пытается урегулировать конфликт и не дает Европе принять в этом участия.

Ранее Пушков заявил, что отказ Евросоюза предоставлять кредит Киеву свидетельствует о расколе в союзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    Банки серьезнее взялись за крупные переводы россиян. Что об этом известно

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Одержимый молодостью миллиардер предсказал скорое появление технологий бессмертия

    В Бурятии нарастят выпуск беспилотных «Бургэдов»

    В Совфеде указали на бесперспективность трат Евросоюза на Украину

    В США судьбу пожилых американцев назвали важнее Украины

    Генсек НАТО назвал условие для отправки войск на Украину

    ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи почти 40 дронов

    Обломки дрона повредили трубопровод в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok