Дэвис: Слова Зеленского об активах показывают отсутствие интереса к переговорам

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об активах России свидетельствует о его незаинтересованности в переговорах. Такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал слова Зеленского о необходимости оплаты выделенного Евросоюзом (ЕС) кредита с помощью российских активов, отметив, что Киев «отвергает дипломатию, продолжая цепляться за противостояние, в котором нельзя победить».

Дэвис указал, что ни Украина, ни Европа не говорят о дипломатии. «Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий», — заключил он.

Ранее стало известно, что лидеры стран — членов ЕС отказались конфисковать замороженные активы России для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.