Подполковник Дэвис: НАТО полностью проигрывает России в вопросе вооружений

Подполковник армии США в отставке к Дэниел Дэвис прокомментировал военные возможности стран НАТО и России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Дэвис сравнил военные возможности НАТО и России, отметив полное превосходство Москвы. Он подчеркнул, что Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, пока Запад же истощает себя на фоне продолжения конфликта на Украине. Поэтому НАТО проигрывает России в вопросе вооружений.

«И в случае столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два», — сказал военный.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал условие для отправки войск на Украину. Это произойдет в случае нарушения Россией условий мирного соглашения. «Могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — подчеркнул он.