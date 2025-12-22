Вэнс заявил о добросовестном ведении переговоров Россией и Украиной

Вэнс: И РФ, и Украина ведут переговоры по мирному урегулированию добросовестно

И Россия, и Украина ведут переговоры по мирному урегулированию добросовестно. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

«Послушайте, у всех трех групп [Россия, Украина и Европа] есть свои проблемы. Я получил свежую информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Я считаю, что мы добились прорыва в том, что все проблемы вынесены на открытое обсуждение», — сказал он.

По словам американского вице-президента, сначала все участники переговоров немного запутывают ситуацию, прячутся за фальшивыми проблемами, не раскрывая карт. Однако он отметил, что за последние пару недель стало ясно, что у украинцев и россиян есть реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что — вполне.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по итогам переговоров во Флориде. В обеих публикациях уточняется, что представители США, Украины и Европы рассмотрели в Майами согласование стратегического подхода к урегулированию конфликта.