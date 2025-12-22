Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 22 декабря 2025Мир

Вэнс заявил о добросовестном ведении переговоров Россией и Украиной

Вэнс: И РФ, и Украина ведут переговоры по мирному урегулированию добросовестно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

И Россия, и Украина ведут переговоры по мирному урегулированию добросовестно. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

«Послушайте, у всех трех групп [Россия, Украина и Европа] есть свои проблемы. Я получил свежую информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Я считаю, что мы добились прорыва в том, что все проблемы вынесены на открытое обсуждение», — сказал он.

По словам американского вице-президента, сначала все участники переговоров немного запутывают ситуацию, прячутся за фальшивыми проблемами, не раскрывая карт. Однако он отметил, что за последние пару недель стало ясно, что у украинцев и россиян есть реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что — вполне.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по итогам переговоров во Флориде. В обеих публикациях уточняется, что представители США, Украины и Европы рассмотрели в Майами согласование стратегического подхода к урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Манекенщица года рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok