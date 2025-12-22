Представители США и Украины по итогам переговоров опубликовали одинаковые посты

Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по итогам переговоров в Майами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по итогам переговоров во Флориде, разница между публикациями оказалась только в языке. Соответствующие посты появились на странице Уиткоффа в X и в Telegram-канале Умерова.

В обех публикациях уточняется, что представители США, Украины и Европы рассмотрели в Майами согласование стратегического подхода к урегулированию конфликта, мирный план президента США Дональда Трампа, а также американские гарантии безопасности для Киева и вопросы восстановления Украины.

Ранее Уиткофф оценил переговоры по Украине в Майами: он посчитал встречу продуктивной. Уиткофф также подчеркнул, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.