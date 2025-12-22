Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 22 декабря 2025МирЭксклюзив

Вероятность импичмента Трампу из-за выборов в 2026 году оценили

Политолог Тимофеев: Импичмент Трампу из-за выборов 2026 года маловероятен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Импичмент президенту США Дональду Трампу кажется маловероятным даже в случае провала республиканцев на выборах в Конгресс в 2026 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Тимофеев. Он объяснил, что для этого нет оснований.

«Не думаю, что импичмент Трампу — реалистичный сценарий, — сказал политолог. — Веских поводов для этого сейчас не просматривается. Это, скорее, политические заявления, нацеленные на приобретение какого-то политического капитала. Не вижу реальных угроз».

Тимофеев заметил, что для импичмента недостаточно только низкого рейтинга действующего президента — необходимы реальные веские причины отстранения.

«Это правовая процедура, предполагающая отстранение от должности. Решение принимает верхняя палата американского парламента, и тут очень нужны веские основания. У президента может быть хоть нулевой рейтинг. Но нет обвинения — нет и импичмента», — заключил политолог.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году. По его словам, левые силы собираются создать абсолютный хаос и объявить импичмент Трампу, а республиканцы не могут этого допустить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    В России изменились цены на жилье

    Кабмин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

    Рябков призвал США к новому шагу по Украине

    Россиянин готовил взрыв газа в многоквартирном доме

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok