Вероятность импичмента Трампу из-за выборов в 2026 году оценили

Политолог Тимофеев: Импичмент Трампу из-за выборов 2026 года маловероятен

Импичмент президенту США Дональду Трампу кажется маловероятным даже в случае провала республиканцев на выборах в Конгресс в 2026 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Тимофеев. Он объяснил, что для этого нет оснований.

«Не думаю, что импичмент Трампу — реалистичный сценарий, — сказал политолог. — Веских поводов для этого сейчас не просматривается. Это, скорее, политические заявления, нацеленные на приобретение какого-то политического капитала. Не вижу реальных угроз».

Тимофеев заметил, что для импичмента недостаточно только низкого рейтинга действующего президента — необходимы реальные веские причины отстранения.

«Это правовая процедура, предполагающая отстранение от должности. Решение принимает верхняя палата американского парламента, и тут очень нужны веские основания. У президента может быть хоть нулевой рейтинг. Но нет обвинения — нет и импичмента», — заключил политолог.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году. По его словам, левые силы собираются создать абсолютный хаос и объявить импичмент Трампу, а республиканцы не могут этого допустить.