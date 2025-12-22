Реклама

14:57, 22 декабря 2025Мир

Трампа предупредили о возможном импичменте

Джонсон: Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в ходе мероприятии организации Turning Point USA, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.

По его словам, левые силы собираются создать абсолютный хаос и объявит импичмент Трампу, а республиканцы не могут этого допустить.

Законодатель призвал сторонников поддерживать курс Трампа в 2026 году, потому что Демократическую партию США «захватили марксисты», которые хотят «демонтировать» то, за что выступают республиканцы.

Ранее состояние здоровья 79-летнего Трампа вызвало подозрения и обсуждения. Уточняется, что это произошла из-за его неуверенного спуска с трапа самолета.

