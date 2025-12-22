Реклама

10:11, 22 декабря 2025Наука и техника

ВКС России получат больше Су-57

ОАК нарастит объемы поставок истребителей Су-57 в войска
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат больше истребителей пятого поколения Су-57. О наращивании объемов поставок сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

«Объединенная авиастроительная корпорация в настоящее время реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что наращивание объемов выпуска также позволит активно предлагать экспортный Су-57Э зарубежным заказчикам.

В ноябре стало известно, что госкорпорация «Ростех» представила экспортный Су-57Э с плоским соплом на Dubai Airshow 2025.

В мае представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России рассказал, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации Су-57Э в 2025 году.

