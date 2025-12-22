Реклама

23:43, 22 декабря 2025

Во Франции раскрыли подробности о «пропаже» оружия на Украине

Parisien: Многие грузы с западным оружием исчезают по прибытии на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Ukraine Radio Free Europe / Reuters

Многие грузы с западным оружием исчезают с радаров по прибытии на Украину. Подробности «пропажи» оружия раскрыло французское издание Le Parisien.

«Хотя подавляющее большинство поставленной Киеву техники вносит значительный вклад в военные усилия, многие грузы исчезают с радаров по прибытии в пункт назначения. Некоторые вооружения с колоссальной разрушительной силой помещаются в багажнике автомобиля. Перенаправить их не так уж нереально», — указано в сообщении.

Отмечается, что страны Запада снабжают военные грузы средствами для отслеживания, однако это касается дорогостоящей техники, в то время как стрелковое оружие, которое похищают чаще всего, остается без внимания. Газета подчеркивает, что Украина имела репутацию центра незаконной торговли оружием еще до начала спецоперации (СВО).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл цели беспроцентного кредита в 90 миллиардов евро для Украины. По его словам, Киев будет обязан закупать вооружение у европейских производителей.

