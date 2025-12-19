Макрон раскрыл цели кредита в 90 миллиардов евро для Украины

Кредит в 90 миллиардов евро, который Евросоюз (ЕС) планирует выделить для Украины, пойдет на закупку оружия. Цели финансирования раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам европейского лидера, Киев будет обязан закупать вооружение у производителей из ЕС.

«Мы позаботились о включении надежной преференции для оборонной промышленности Европы и промышленности Украины», — объяснил он на пресс-конференции по итогам саммита Евросовета.

Евросоюз не смог убедить Бельгию одобрить план экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита». Поэтому объединение ограничится выдачей займа из собственных средств.

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы. Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства указанных стран.