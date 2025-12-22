Реклама

Бывший СССР
14:09, 22 декабря 2025Бывший СССР

Военкор предрек удвоение поставок оружия НАТО на Украину

Военкор Поддубный: НАТО может удвоить транзит оружия на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

НАТО может удвоить транзит оружия на Украину после открытия нового логистического центра в Румынии. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По словам замкомандующего силами НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и обучению Майка Келлера, новый хаб, предназначенный для переброски оружия в страну, должен начать работу в январе 2026 года.

«Фактически в Румынии начнет работать второй Жешув. Не вместо него, а одновременно, а значит, транзит оружия для киевского режима будет удвоен», — написал Поддубный.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Португалия выделит 50 миллионов евро на закупки американского оружия для Киева по программе Prioritized Ukraine Requirements List.

