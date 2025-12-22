Реклама

17:31, 22 декабря 2025Забота о себе

Врач дал четыре совета для сохранения здоровья зубов в новогодние праздники

Стоматолог Захр: В новогодние праздники стоит отказаться от карамели
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Стоматолог Пауло Захр заявил, что в новогодние праздники у многих людей появляются проблемы с зубами. В беседе с изданием Terra он дал четыре совета, которые помогут избежать кариеса в этот период.

Во-первых, по словам Захра, сладости в праздники стоит употреблять в умеренных количествах. Причем лучше приступать к десертам сразу же после основных блюд, а не использовать их в качестве перекуса, пояснил он.

Во-вторых, от карамели и подобных липких сладостей лучше отказаться вовсе, поскольку они разрушают эмаль, предупредил врач. В-третьих, чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо пользоваться пастой с фтором, нитью и ополаскивателем для рта. В заключение Захр посоветовал не употреблять кислые напитки либо пить их исключительно через трубочку, а рот после них полоскать водой.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков предупредил три группы людей о высоком риске отторжения имплантов. По его словам, проблемы с зубами могут возникнуть при наличии остеопороза.

