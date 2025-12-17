Реклама

06:31, 17 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Стоматолог назвал три группы людей с риском отторжения имплантов

Стоматолог Поляков: С остеопорозом и диабетом имплант приживается сложнее
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Современные импланты приживаются у подавляющего большинства пациентов, но есть три группы людей, у которых все идет не так гладко, рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков. В беседе с «Лентой.ру» врач объяснил, кому следует внимательнее относиться к рекомендациям специалиста.

«Сегодня имплантация кажется чем-то почти волшебным: пришел в клинику с проблемой, а вышел с новым, крепким и красивым зубом. И действительно, современные импланты приживаются у подавляющего большинства пациентов. Но есть три группы людей, у которых все идет совсем не так гладко. И причина редко бывает в самих имплантах, чаще она в особенностях организма или поведении пациента», — рассказал Поляков.

Первой группой стоматолог назвал людей с выраженным остеопорозом.

«Кость является "фундаментом" импланта. Если она рыхлая и слабо удерживает нагрузку, даже самый качественный имплант не сможет стабильно закрепиться. Врачи умеют обходить эту проблему с помощью костной пластики и специальных хирургических приемов, но риск все равно выше, чем у других пациентов», — поделился врач.

Вторая группа, по словам Полякова, это те, кто «лечится по-своему»: курят после операции, пропускают прием лекарства, забывают про гигиену.

На самом деле именно послеоперационный период решает половину успеха. Если рекомендации игнорировать, воспаление развивается стремительно, и даже идеально проведенная имплантация не спасет ситуацию

Кирилл Поляковчелюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург

«Третья группа — пациенты с неконтролируемым сахарным диабетом. При высоком уровне глюкозы ухудшается кровоснабжение тканей и способность к заживлению. Имплант приживается медленнее, а риски воспаления намного выше. Но важно понимать: диабет — не приговор. Когда пациент держит показатели уровня глюкозы под контролем, имплантация проходит так же успешно, как у всех остальных», — отметил стоматолог.

Поляков добавил, что многие ошибочно полагают, что импланты плохо приживаются «в возрасте», однако это миф.

«Сегодня имплантацию успешно проводят даже в 75-80 лет, ведь все решает состояние здоровья, а не цифра в паспорте», — рассказал он.

Вывод простой: импланты действительно приживаются почти у всех. Даже если человек попадает в одну из «трех групп риска», грамотная подготовка и внимательное отношение к рекомендациям превращают операцию из приключения в предсказуемый, спокойный процесс. Врачи давно научились работать со сложными случаями. Главное, чтобы пациент помогал им, а не мешал

Кирилл Поляковчелюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург

Ранее стоматолог Софина Ахмед рассказала, почему может появляться неприятный запах изо рта по утрам. Во время сна выработка слюны уменьшается, из-за чего бактерии во рту активно размножаются, объяснила врач. По ее словам, именно это и приводит к неприятному запаху изо рта, а также к ощущению горечи.

    Стоматолог назвал три группы людей с риском отторжения имплантов

