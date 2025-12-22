ВСУ атаковали Энергодар

Глава Энергодара Пухов заявил об ударе ВСУ по подстанции «Луч»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар в Запорожской области, в частности, ключевую подстанцию «Луч». Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины ведут обстрел объектов критической инфраструктуры города. Под прицелом находится подстанция "Луч" — ключевой объект системы жизнеобеспечения», — заявил чиновник.

Сообщается о нескольких попытках ударов по городу с помощью украинских дронов и артиллерии. «Сохраняется высокая угроза повторных ударов», — отметил Пухов.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ нанес удар по энергетическому объекту в Курской области. По словам главы региона Александра Хинштейна, около 5000 жителей остались без электроснабжения. Позже электроснабжение удалось полностью восстановить.