Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:19, 22 декабря 2025Россия

ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи почти 40 дронов

Минобороны отчиталось об уничтожении 35 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 21 декабря несколько раз пытались атаковать регионы России. Силами противовоздушной обороны было сбито почти 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, попытки ударить по России предпринимались в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Больше всего летательных аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря — 23. Еще 6 беспилотников ликвидировали в небе над Республикой Крым. По 3 — над акваторией Азовского моря и территорией Белгородской области. Всего 35 дронов.

Ранее местные жители сообщили о нескольких взрывах в Краснодарском крае. По предварительным данным, регион также находился под атакой беспилотников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    Банки серьезнее взялись за крупные переводы россиян. Что об этом известно

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Одержимый молодостью миллиардер предсказал скорое появление технологий бессмертия

    В Бурятии нарастят выпуск беспилотных «Бургэдов»

    В Совфеде указали на бесперспективность трат Евросоюза на Украину

    В США судьбу пожилых американцев назвали важнее Украины

    Генсек НАТО назвал условие для отправки войск на Украину

    ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи почти 40 дронов

    Обломки дрона повредили трубопровод в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok