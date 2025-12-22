Сторонникам воровской власти в российском регионе вынесли приговор

В Ульяновске суд вынес приговоры 15 членам ОПГ «УЗТС»

В Ульяновске суд вынес приговоры 15 членам организованной преступной группировки (ОПГ) «УЗТС». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бандиты получили от 2,5 года колонии до 10 лет.

Установлено, что ОПГ действовала в Засвияжском районе города. Ее члены поддерживали, распространяли и сохраняли обычаи криминальной субкультуры, а также продвигали идеи создания воровской власти. Обвиняемые совершали мошеннические действия в отношении торговцев на рынке, а также вымогали деньги у потерпевших.

6 февраля 2024 года фигурантов задержали.

Их признали виновными в преступлении по статьям об организации и участии в экстремистском сообществе, мошенничествах, вымогательствах, незаконном хранении оружия и вовлечении в преступную деятельность.

