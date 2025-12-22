Реклама

В ДНР задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей

ФСБ задержала ОПГ в ДНР за незаконный обмен валюты с доходом более 18 млн рублей
Марина Совина
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Горловке задержала организованную преступную группу (ОПГ) лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

Известно, что ОПГ задержали за незаконный обмен валюты. Под видом предпринимательской деятельности участники группы обменивали украинскую гривну на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали деньги через подконтрольное коммерческие организации в ДНР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьей 172 УК РФ. Материалы по делу передали в региональное следственное управление СК РФ для принятия процессуального решения.

Ранее в Приморье осудили участника ОПГ за вымогательство. Мужчина признан виновным по статье 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества, в особо крупном размере») УК РФ.

