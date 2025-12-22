Яна Рудковская вышла на публику в образе за сотни тысяч рублей

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская посетила новогоднюю елку «Бал волшебных сказок» в роскошном образе за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Звездач».

50-летняя знаменитость вышла на публику в блестящем серо-голубом платье длины макси, стоимость которого составляет 200-250 тысяч рублей.

Помимо этого, она взяла круглую сумку из меха с фигурой балерины за 550 тысяч рублей. Образ завершили босоножки в тон наряду за 157 тысяч рублей.

Ранее Рудковская вдохновила Евгения Плющенко на пластику. По словам звезды, она хотела, чтобы спортсмену сделали эффект «лисьих глаз», однако в результате ему провели полную подтяжку лица без ее ведома.