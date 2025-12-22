Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 22 декабря 2025Ценности

Яна Рудковская вышла на публику в образе за сотни тысяч рублей

Продюсер Яна Рудковская вышла на публику в образе за сотни тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская посетила новогоднюю елку «Бал волшебных сказок» в роскошном образе за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Звездач».

50-летняя знаменитость вышла на публику в блестящем серо-голубом платье длины макси, стоимость которого составляет 200-250 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

Помимо этого, она взяла круглую сумку из меха с фигурой балерины за 550 тысяч рублей. Образ завершили босоножки в тон наряду за 157 тысяч рублей.

Ранее Рудковская вдохновила Евгения Плющенко на пластику. По словам звезды, она хотела, чтобы спортсмену сделали эффект «лисьих глаз», однако в результате ему провели полную подтяжку лица без ее ведома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Популярные напитки связали со снижением риска заболеваний легких

    Крупный пивовар выпустил пиво с добавлением снега

    В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

    Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

    Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

    Умер британский певец Крис Ри

    Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok