Захарова ответила на слова Каллас о Гренландии

Захарова прокомментировала заявление Каллас о суверенитете Гренландии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о суверенитете Гренландии. Пост на эту тему опубликован в ее Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Москва рассматривает заявление Каллас как отказ Европейского союза (ЕС) от признания «независимости» Косова.

Ранее Каллас выступила в поддержку суверенитета Гренландии на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по острову. «Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами», — подчеркнула она.