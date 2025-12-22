Реклама

22:26, 22 декабря 2025Мир

Захарова ответила на слова Каллас о Гренландии

Захарова прокомментировала заявление Каллас о суверенитете Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о суверенитете Гренландии. Пост на эту тему опубликован в ее Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Москва рассматривает заявление Каллас как отказ Европейского союза (ЕС) от признания «независимости» Косова.

Ранее Каллас выступила в поддержку суверенитета Гренландии на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по острову. «Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами», — подчеркнула она.

