21:28, 22 декабря 2025Мир

Каллас пригрозила США из-за Гренландии

Каллас: Только жители Гренландии могут определять статус острова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила США, напомнив, что только жители Гренландии могут определять статус острова. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х на фоне назначения американским президентом Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии.

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами», — написала она.

По ее словам, Европейский союз (ЕС) ожидает от всех своих партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности, напомнив о положениях Устава ООН и НАТО.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов спецпосланника Трампа по Гренландии Джеффа Лэндри, указав, что он вызовет американского посла для дальнейших разъяснений. Лэндри заявил о планах на присоединение арктического острова к США.

