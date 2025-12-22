Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:02, 22 декабря 2025Экономика

На рынке нефти заметили глобальные сдвиги

Reuters: Рынок нефти в 2025-м перестал реагировать на геополитические потрясения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В уходящем 2025 году мировой нефтяной рынок неожиданно слабо реагировал на геополитические события, хотя «черных лебедей» было предостаточно. Как полагает экономический аналитик Reuters Рон Буссо, такая ситуация становится новой нормой, хотя мир выглядит все более опасным местом.

По его словам, с января в мире постоянно происходили события, которые в прошлые годы могли бы отправить цены на нефть в свободное плавание, но в реальности их колебания были относительно небольшими, что свидетельствует о глобальном сдвиге.

В первую очередь автор материала вспомнил о возвращении на пост президента США Дональда Трампа и его череде торговых, политических и дипломатических инициатив. Далее идут удары Израиля по объектам Ирана, на фоне которых эксперты ожидали полномасштабной войны на Ближнем Востоке с радикальным сокращением мировых поставок нефти.

Ранее предполагалось, что сама угроза вовлечения Ирана в войну и перекрытия им Ормузского пролива уведет нефтяные котировки к трехзначным цифрам, но оказалось, что пределом стали незначительные 78,85 доллара за баррель Brent. Также практически не оказали влияние удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В целом колебания цен на нефть в диапазоне 60-80 долларов могут свидетельствовать о растущем неверии среди участников рынка по поводу готовности стран вмешиваться в торговлю нефтью.

Материалы по теме:
«Не хватило профессионализма» Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
«Не хватило профессионализма»Советский Союз распался 34 года назад. Почему потерпела крах его экономика?
8 декабря 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Главной причиной спокойствия аналитик называет огромные запасы нефти и газа в мире. Поддержание или рост объемов добычи ведущих игроков, выход на рынок новых, а также постепенное снятие ограничений ОПЕК+ изменили картину, наблюдавшуюся еще совсем недавно. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что уже в 2026 году профицит на рынке нефти составит почти четыре миллиона баррелей в сутки.

Впрочем, основатель Oaktree Capital Management Говард Маркс напомнил, что затишье всегда подозрительно. Часто риск воспринимается как низкий именно в тот момент, когда он наибольший, и в случае с нефтью угроза может реализоваться. Например, если ОПЕК+ отменит планы по росту добычи, а конфликт между Ираном и Израилем вспыхнет вновь, то нефти может перестать хватать. Тем не менее, констатирует агентство, одних только новостей для движения нефти уже недостаточно.

Ранее аналитики глобального сырьевого трейдера Trafigura предположили, что в 2026 году мировой рынок нефти ждет суперизбыток, который приведет к новому падению цен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-лейтенанта ВС РФ Сарварова

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Манекенщица года рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

    Одной стране предсказали повышение ключевой ставки

    Путину доложили о взрыве автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова

    Россиянин из-за женщины расстрелял такси из пистолета у бара «Лепс»

    Племянник актрисы Варнавы признал вину в суде

    США активизировались в вопросе присоединения Гренландии

    В России высказались о возможности переговоров Путина с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok