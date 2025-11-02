Экономика
20:01, 2 ноября 2025Экономика

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение о наращивании добычи нефти в декабре. Об этом они договорились по итогам встречи объединения, сообщает ТАСС.

Речь идет об увеличении нефтедобычи на 137 тысяч баррелей в сутки (по отношению к ноябрьским показателям). После этого страны-участницы организации намерены в связи с сезонностью сделать паузу в повышении добычи топлива. Она продлится с января по март 2026 года.

Квота России на добычу нефти в последний месяц 2025 года таким образом составит 9,574 млн б/с, уточнили в объединении. В декабре РФ, как и Саудовская Аравия, увеличит нефтедобычу на 41 тыс. б/с.

Ранее сообщалось, что в октябре восемь стран ОПЕК+ договорились с ноября поднять нефтедобычу на 137 тысяч баррелей в сутки. Это повышение стало дополнением к цифре в 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых организация проинформировала в апреле 2023-го. Российская сторона с начала ноября поднимет среднюю добычу топлива на 41 тысячу баррелей в сутки, уточнялось на сайте объединения.

