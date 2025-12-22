Реклама

18:42, 22 декабря 2025

Звезда шоу на ТНТ рассказал о селфи с Зеленским

Комик Аксельрод сделал селфи с Владимиром Зеленским на концерте «Квартала 95»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Рада и терки / YouTube

Известный израильский комик, бывший участник шоу «Comedy Баттл» на ТНТ Илья Аксельрод рассказал, что в 2021 году сделал селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в беседе с проектом «Рада и терки», видео доступно на YouTube.

Аксельрод уточнил, что после участия в украинском юмористическом шоу «Рассмеши комика» его пригласили на концерты студии «Квартал 95», где он выступал со стендапом. По словам комика, в 2021 году на съемках новогоднего выпуска он встретился с основателем студии и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как добавил звезда шоу на ТНТ, он попросил у политика разрешения сделать совместное фото на фоне зрительного зала, и тот согласился. «У меня до сих пор есть с ним селфи потрясное. Я, он и четыре тысячи человек в зале», — вспомнил юморист.

Ранее Аксельрод рассказал о службе в армии Израиля. Комик заявил, что служит в командовании тыла, в задачи которого входит помощь гражданскому населению.

