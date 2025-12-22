Звездам сериала об СВО стали отказывать в ролях

Продюсер Сапронов: Звездам «Ландышей» начали отказывать в новых ролях

Продюсер сериала «Ландыши», посвященного женам военных, ждущим возлюбленных со специальной военной операции (СВО), Юрий Сапронов заявил, что некоторым артистам, сыгравшим в проекте, теперь не дают крупные роли. Его слова передает портал «Абзац».

По словам Сапронова, отказы приходят звездам «Ландышей» под разными предлогами.

«Они все трухлявые, все исподтишка. После работы с нами ребят на некоторые роли не берут. Артисты, которые пошли в наш проект, сделали свой выбор. Это гражданская позиция и смелость, достойные уважения и любви», — сообщил он.

Также продюсер отметил, что съемки сериала проходили на новых территориях, а в Мариуполе артисты даже попали под бомбовые удары.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик приобрела квартиру в Москве.