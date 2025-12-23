41-летняя звезда Comedy Woman без бюстгальтера снялась в распахнутом халате

Российская актриса Надежда Сысоева в откровенном виде снялась на новом фото

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном виде снялась на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman позировала напротив зеркала в сером распахнутом халате, отказавшись при этом от бюстгальтера.

В то же время звезда собрала светлые волосы в высокий хвост, а в руках она держала стакан с водой. Кроме того, Сысоева продемонстрировала лицо без макияжа.

В сентябре звезда Comedy Woman похвасталась фигурой в откровенном корсете. Она опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в изделии без бретелей, подчеркивающем ее грудь.