Анастасия Ракова рассказала о старте новогодней акции «Добрая елка мэра Москвы 2026»

Заммэра Москвы Ракова: Спасатели в образе Деда Мороза спустятся с крыш

Почти восемь тысяч детей, которые находятся в московских больницах, поздравят с наступающим Новым годом. Ребятам вручат подарки, проведут мероприятия и организуют «Новогодний десант». Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустятся с крыш, чтобы поздравить детей у окон палат. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый год — одно из самых ожидаемых событий для каждого ребенка. Некоторые дети вынуждены проводить его в больнице. Однако это не повод, чтобы праздник не состоялся. Традиционно для маленьких пациентов московских больниц мы организуем "Добрую елку мэра". Ребят ждет активная и интересная программа. Это и мастер-классы, и игры, и сказочные представления с участием актеров и аниматоров. Будут для каждого ребенка и подарки. И какой же Новый год без главного волшебника — Деда Мороза! Десант Дедов Морозов спустится с крыш наших больниц по специальному оборудованию, чтобы заглянуть в окна детей, поздравить их с Новым годом и пожелать скорейшего выздоровления. Я очень надеюсь, что все это позволит ребятам зарядиться хорошим настроением, а это, в свою очередь, поможет им быстрее выздороветь и вернуться домой», — рассказала заммэра.

Праздничные программы «Доброй елки» охватят 15 медицинских организаций Москвы по 23 адресам. Для каждого ребенка подготовлен подарок. Так, ребята до 3 лет получат развивающие игрушки, дошкольникам подарят настольные игры. Школьникам из младших классов вручат познавательные викторины и книги, а подросткам — тематические пазлы и литературу. Отдельные адаптированные комплекты подготовлены для детей, находящихся на паллиативной помощи, и для ребят с особенностями развития.

Организаторы устроят анимационную программу с мастер-классами и театрализованное представление со сказочными героями. Для тех, кто не может выйти из палаты, поздравления и подарки доставят лично.

Первые мероприятия уже начались. Акция «Новогодний десант» впервые прошла 19 декабря в больнице Святого Владимира. Для них подготовили, например, аэрохоккей, уроки по рисованию песком и красками, настольные и подвижные игры. А уже 20 декабря представление провели в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Всего к Новогоднему десанту привлекаются более 100 спасателей, 10 психологов и 12 единиц техники, отметил заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Андрей Иванов.

