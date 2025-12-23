Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:39, 23 декабря 2025Культура

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Экс-теннисистка РФ Курникова родила четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: All Access / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз. Об этом сообщила спортсменка, опубликовав фотографию ребенка в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписала фотографию Курникова. Имя и пол новорожденного в настоящий момент неизвестны.

В августе 2025 года стало известно о третьей беременности экс-теннисистки. В 2017 году Курникова и Иглесиас впервые стали родителями: спортсменка родила близнецов в 2017 году. В 2020 году у пары родился третий ребенок.

Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом во время съемок клипа на его песню Escape в 2001 году.

Ранее актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка от музыканта Петра Дранги. У пары родилась дочь 1 декабря в роддоме Лапино в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Значение российских ударов по украинской энергетике объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok