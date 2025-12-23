Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Экс-теннисистка РФ Курникова родила четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз. Об этом сообщила спортсменка, опубликовав фотографию ребенка в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписала фотографию Курникова. Имя и пол новорожденного в настоящий момент неизвестны.

В августе 2025 года стало известно о третьей беременности экс-теннисистки. В 2017 году Курникова и Иглесиас впервые стали родителями: спортсменка родила близнецов в 2017 году. В 2020 году у пары родился третий ребенок.

Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом во время съемок клипа на его песню Escape в 2001 году.

