Стало известно о третьей беременности Курниковой

Анна Курникова станет матерью в четвертый раз

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Об этом стало известно Hola!

По информации издания, близкий к паре источник заявил, что Курникова находится на четвертом или пятом месяце беременности, а пополнение в семействе ожидается в конце этого года. Сама спортсменка информацию о будущем ребенке не комментировала.

У Курниковой и Иглесиаса есть близнецы, появившиеся на свет 16 декабря 2017 года. В третий раз пара стала родителями 30 января 2020 года, тогда у них родилась дочь Мэри. Пара познакомились в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape.

