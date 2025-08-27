Спорт
Крылья Советов
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
15:16, 27 августа 2025Спорт

Стало известно о третьей беременности Курниковой

Анна Курникова станет матерью в четвертый раз
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: 305shock / BACKGRID / Legion-Media

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Об этом стало известно Hola!

По информации издания, близкий к паре источник заявил, что Курникова находится на четвертом или пятом месяце беременности, а пополнение в семействе ожидается в конце этого года. Сама спортсменка информацию о будущем ребенке не комментировала.

У Курниковой и Иглесиаса есть близнецы, появившиеся на свет 16 декабря 2017 года. В третий раз пара стала родителями 30 января 2020 года, тогда у них родилась дочь Мэри. Пара познакомились в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape.

Ранее российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о том, как ее тело изменилось после родов. В частности, спортсменка сообщила, что смогла быстро сбросить набранный во время беременности вес и отметила, что у нее сильно увеличилась грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
