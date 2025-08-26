Трусова рассказала об изменениях в теле после родов

Трусова фразой «грудь — это хорошо» оценила изменения в теле после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале рассказала о том, как ее тело изменилось после родов.

Спортсменка отметила, что несмотря на то, что за время беременности набрала 11 килограммов, ее вес после родов уменьшился. «Ем я при этом все подряд, все, что хочу, и худею каждый день! Живот пока не убрался, но я уже в некоторые джинсы влезаю. Это уже плюс. Ну и грудь у меня пятого размера, кажется. Но грудь — это хорошо. Это красиво. Живот, надеюсь, быстро уберется», — заявила Трусова.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она также выигрывала золото чемпионата России, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе фигуристки две победы на юниорских чемпионатах мира и бронзовая медаль взрослого ЧМ.

Ранее Трусова показала видео с первой тренировки после родов. Спортсменка вышла на лед и сделала несколько дорожек и вращений.