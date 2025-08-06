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18:37, 6 августа 2025Спорт

Трусова родила сына

Фигуристка Трусова сообщила о рождении сына
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Родила!» — написала 21-летняя спортсменка. У Трусовой и ее супруга родился сын.

22 марта Трусова объявила о беременности. Позднее стало известно, что у пары будет сын. Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа 2024 года.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.

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