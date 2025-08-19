Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ольга Данилович
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open — микст
Спартак Тм
Сегодня
19:15 (Мск)
Металлург Лп
Fonbet Кубок России|1/128 финала
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|1-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Базель
Завтра
22:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
Фенербахче
Завтра
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 1-й матч
15:30, 19 августа 2025Спорт

Трусова показала видео с первой тренировки после родов

Александра Трусова показала видео с первой тренировки после родов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Alexandra Trusova

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале показала видео с первой тренировки после родов.

Спортсменка вышла на лед и сделала несколько дорожек и вращений. «Первая тренировка после родов была долгожданной и проверочной. Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь», — заявила Трусова.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она также выигрывала золото чемпионата России, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе фигуристки две победы на юниорских чемпионатах мира и бронзовая медаль взрослого ЧМ.

