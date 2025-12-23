Реклама

03:30, 23 декабря 2025

Блогерша побывала в США и объяснила американцам причины страданий россиян в Новый год

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и объяснила американцам причины страданий соотечественников в Новый год. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала рассказала, что для жителей США 31 декабря — это обычный вечер, когда они пьют пиво и ложатся спать. «А для русского — судный день, день очищения через страдание, ночь коллективного безумия, в которую надо успеть все», — поделилась она размышлениями.

Американцы не понимают, зачем так страдать по собственной воле, добавила Ершова. «Стол накрывается как на свадьбу, поминки и проводы одновременно. Салаты не просто стоят — они давят морально. Запах по всех квартире соответствует скорому мероприятию», — вспомнила она Новый год в России. По мнению Ершовой, это эмоциональная разрядка за весь год.

Ранее Ершова описала отличия россиян от американцев словами «привыкли выживать». По мнению автора публикации, русский человек всегда и во всем ищет подвох.

