Бойца упомянутой Трампом банды приговорили к 1300 годам тюрьмы

В Сальвадоре бойцов группировки MS-13 приговорили к десяткам тысяч лет тюрьмы

В Сальвадоре члена преступной международной группировки MS-13, упомянутой президентом США Дональдом Трампом, приговорили 1300 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

Марвин Абель Эрнандес Паласиос получил гигантский тюремный срок в четверг, 18 декабря. Его обвиняли во множестве убийств, похищений, а также в торговле наркотиками и других преступлениях. Всего перед судом предстало 248 бойцов MS-13. Все они получили огромные сроки от 463 до 958 лет тюрьмы, а общее наказание составило десятки тысяч лет. По данным Генеральной прокуратуры Сальвадора, от действий осужденных пострадали по меньшей мере 169 человек.

Помимо прочего, члены группировки обвинялись в расправе над известной футболисткой Клаудией Хименой Гранадос и двумя студентками, которых захватили ради выкупа. Кроме того, MS-13 занимались шантажом бизнесменов, многие из которых были вынуждены закрыть предприятия. Всего бандиты расправились с 43 людьми и совершили более сотни других преступлений.

MS-13 (Mara Salvatrucha — «бригада сальвадорских муравьев-кочевников» с испанского, — прим. «Ленты.ру») — одна из самых жестоких и многочисленных преступных группировок Центральной и Северной Америки. Она возникла в 1980-х годах в Лос-Анджелесе в среде иммигрантов из Сальвадора, бежавших от гражданской войны. Только по официальным данным в MS-13 входит не менее 80 тысяч человек. Дональд Трамп во время одного из выступлений назвал MS-13 террористической организацией и «худшей бандой в мире», состоящей из «больных, невменяемых людей».

Ранее в Китае 11 преступников из мафиозного синдиката, в который входили члены одной семьи, приговорили в высшей мере наказания. В частности, бандитов обвиняли в расправе над 14 гражданами Китая и нанесении тяжких увечий еще шести.