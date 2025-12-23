Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:53, 23 декабря 2025Из жизни

Бойца упомянутой Трампом банды приговорили к 1300 годам тюрьмы

В Сальвадоре бойцов группировки MS-13 приговорили к десяткам тысяч лет тюрьмы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jan Sochor / LatinContent via Getty Images

В Сальвадоре члена преступной международной группировки MS-13, упомянутой президентом США Дональдом Трампом, приговорили 1300 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

Марвин Абель Эрнандес Паласиос получил гигантский тюремный срок в четверг, 18 декабря. Его обвиняли во множестве убийств, похищений, а также в торговле наркотиками и других преступлениях. Всего перед судом предстало 248 бойцов MS-13. Все они получили огромные сроки от 463 до 958 лет тюрьмы, а общее наказание составило десятки тысяч лет. По данным Генеральной прокуратуры Сальвадора, от действий осужденных пострадали по меньшей мере 169 человек.

Помимо прочего, члены группировки обвинялись в расправе над известной футболисткой Клаудией Хименой Гранадос и двумя студентками, которых захватили ради выкупа. Кроме того, MS-13 занимались шантажом бизнесменов, многие из которых были вынуждены закрыть предприятия. Всего бандиты расправились с 43 людьми и совершили более сотни других преступлений.

Материалы по теме:
Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?
Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?
18 марта 2025
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям.Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
4 декабря 2023
Наркомафия держит в страхе Нидерланды. Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
Наркомафия держит в страхе Нидерланды.Она устраивает пытки и убивает на улицах, а теперь угрожает принцессе Голландии
20 октября 2022
Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?
Самому опасному наркобарону Европы вынесли приговор. Кто он такой и почему хотел похитить принцессу Нидерландов?
27 февраля 2024

MS-13 (Mara Salvatrucha — «бригада сальвадорских муравьев-кочевников» с испанского, — прим. «Ленты.ру») — одна из самых жестоких и многочисленных преступных группировок Центральной и Северной Америки. Она возникла в 1980-х годах в Лос-Анджелесе в среде иммигрантов из Сальвадора, бежавших от гражданской войны. Только по официальным данным в MS-13 входит не менее 80 тысяч человек. Дональд Трамп во время одного из выступлений назвал MS-13 террористической организацией и «худшей бандой в мире», состоящей из «больных, невменяемых людей».

Ранее в Китае 11 преступников из мафиозного синдиката, в который входили члены одной семьи, приговорили в высшей мере наказания. В частности, бандитов обвиняли в расправе над 14 гражданами Китая и нанесении тяжких увечий еще шести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok